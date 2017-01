Reseller sollen die Webkonferenz-Lösung OnSync jetzt einfacher vermarkten können. (Foto: Digital Samba)

Der Entwickler und Anbieter der browserbasierten Webkonferenz-Lösung OnSync hat seine Website komplett neu gestaltet. Die Website ist bewusst simpel und übersichtlich aufgebaut.

Besuchern, die fundiertere Informationen suchen, stehen jedoch weiterhin detaillierte Wissens-Ressourcen zur Verfügung – unter anderem über einen integrierten Blog sowie ein praxisbezogenes Know-how-Portal mit Tutorials, Videos und der „OnSync University“. Dadurch erhalten Anwender Schritt für Schritt alle Informationen zu den wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten und branchenspezifischen Besonderheiten.

OnSync ist für die Einsatzszenarien Online-Meetings, Webinare und Virtuelle Klassenzimmer in unterschiedlichen Paketen verfügbar, die sich beispielsweise an der Zahl der maximal möglichen Teilnehmer einer Web-Konferenz oder der Lernenden orientieren. Durch neu aufgelegte Preismodelle für die einzelnen Anwendungsfälle konnte die Lösung jetzt besser an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. So bezahlen Unternehmen nur die Funktionen und Kapazitäten, die sie wirklich benötigen. Die Netto-Preise starten je nach Lizenz bei 29 Euro pro Monat. Interessenten können OnSync 30 Tage kostenfrei testen.

White-Label-Lösung für Reseller

Nochmals deutlich ausgebaut wurden außerdem die Möglichkeiten für IT-Dienstleister und Reseller, OnSync als komplette White-Label-Lösung einzusetzen – inklusive gebrandeter Apps für iOS und Android. OnSync erlaubt dabei eine vollständige Integration in Telekonferenz- sowie Zahlungssysteme.