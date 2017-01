(Foto: LG)

LG hat sein Marketingteam weiter ausgebaut. Klaus Petri übernimmt ab sofort die die Position als Senior Manager PR und Corporate und tritt damit die Nachfolge von Justine Figura an. Petri verfügt über langjährige Erfahrung in der Elektronik-Branche unter anderem als stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation von Philips in DACH für die Tages- und Wirtschaftspresse verantwortlich. Er verfügt über Branchenkenntnisse sowohl im Consumer- als auch im Business-Umfeld. Seit 2012 arbeitete Petri als selbstständiger Kommunikationsberater und betreute dabei verschiedene Unternehmen der Consumer-, IT- und Gesundheitsbranche sowie Projekte der Branchenorganisation gfu.

»Bei LG spürt man den Innovationsgeist in Kombination mit einer profunden Expertise über ein breites, innovatives Produktspektrum. Das ist eine perfekte Mischung, um in der digitalen Welt ganz vorn mitzuspielen«, erklärt Petri.