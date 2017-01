Im vergangenen Jahr besuchten insgesamt rund 1.200 Fachhändler die Roadshow (Foto: Brodos)

TK-Distributor Brodos verpasst seiner alljährlichen Roadshow in diesem Jahr ein komplett neues Konzept und damit den Partnern in punkto Veranstaltungsort und Inhalt noch näher kommen. Dafür hat der Grossist aus Baiersdorf das bereits seit zehn Jahren erfolgreiche Konzept grundlegend überarbeitet: Die Händler können die Brodos-Events künftig alle vier Monate an sechs verschiedenen Orten besuchen. In diesem Jahr konzentriert sich Brodos auf die Regionen Süd, Nord und West, im nächsten Jahr folgen dann die Regionen Ost, Süd und Nord. In drei deutschen Städten wird Brodos außerdem sogenannte Inhouse-Messen rund um das Thema Telekommunikation veranstalten, auf denen die Herstellerpartner und Netzbetreiber den Resellerpartnern ihr Produkt-Line-up präsentieren werden. Das neue Konzept sieht auch einen neuen Tagesablauf vor: Ab 14 Uhr haben die Händler die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren, bevor es dann um 17 Uhr mit der Messe losgeht. Während der Veranstaltung sind Workshops und Tagungen geplant. Um 19 Uhr erwartet die Gäste ein Business Dinner mit anschließender Keynote. Nach Ende der Veranstaltung gibt es ein Get together.

Die Roadshow startet am 15. März 2017 in der Region Süd, weitere Locations in den Regionen Nord und West folgen. Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungsorten und eine Anmeldemöglichkeit zur Roadshow wird Brodos in Kürze unter www.brodos.de/events bereitstellen.

Termine:

15. März 2017 Region Süd

31. Mai 2017 Region Nord

18. Oktober 2017 Region West

Teilnahme: Kostenfrei

Anmeldung und weitere Informationen: www.brodos.de/events .