Steffen Ebner von Komsa (Foto: Komsa)

CRN: Gibt es eine erhöhte Nachfrage an spezialisierten Branchenlösungen aus dem Handel?

Steffen Ebner: Wir spüren tatsächlich einen wachsenden Bedarf an individuellen Branchenlösungen. Die Digitalisierung führt zwangsläufig dazu, dass immer mehr Geschäftsprozesse auf vernetzten Systemen basieren oder dass sich neue Geschäftsmodelle etablieren. Unsere Handelspartner sind dabei von der digitalen Transformation im Grunde doppelt betroffen: Zum einen bemerken und unterstützen wir die Tendenz, dass sich viele Reseller immer mehr spezialisieren und für verschiedene Branchen Produkte mit individuellen Dienstleistungen kombinieren, um sich im Wettbewerb besser positionieren zu können. Zum anderen stehen Reseller selbst vor der Herausforderung, nicht mehr zeitgemäße Prozesse im eigenen Unternehmen zu optimieren oder neu aufzusetzen. Hinter beidem steht letztlich das Ziel, Geschäftsabläufe zu automatisieren und Qualität und Produktivität zu steigern.

CRN: Welche Lösungen bieten Sie für Handelspartner an?

Ebner: Alle Lösungen und Services, die wir speziell für den Handel entwickelt haben, verfolgen ein Ziel: Der Handelspartner soll sich ganz auf sein Kerngeschäft fokussieren können. Die entwickelten Lösungen unterstützen ihn dabei bestmöglich, indem sie Geschäftsabläufe automatisieren und gleichzeitig Qualität und Produktivität steigern. Dafür betrachten wir alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette und schauen, an welchen Stellen wir unseren Handelspartnern unter die Arme greifen können. Viele Lösungen gehen deshalb über die reine Hard- oder Software hinaus.

Wir bieten eine Vielzahl eigenentwickelter Lösungen entlang der beschaffungs- und vermarktungsseitigen Wertschöpfungskette. Um einige Beispiele zu nennen: Onlineshop-Lösungen, abgestimmt auf das jeweilige Geschäftsmodell und die Branche des Handelspartners, Lösungen für den digitalen Point of Sale zur Warenpräsentation oder zum aktiven Verkaufen oder unser speziell auf die Anforderungen der ITK-Branche zugeschnittenes Warenwirtschaftssystem »Easyfilius«.

Diese Lösung vereint nahezu alle denkbaren Services rund um den Verkauf von TK- und IT-Produkten in einer Lösung. Die Software verfügt über eine integrierte Kassenlösung, garantiert eine elektronische Auftragsübernahme in verschiedene Systeme, ist an das Reparatur- und Freischaltportal von Komsa angebunden und bringt eine Schnittstelle zur Anbindung eines Onlineshops mit. Damit können Reseller die Verkaufsabwicklung erleichtern und beschleunigen. Obendrein können sie alle wesentlichen Geschäftsprozesse am POS mit diesem einzigen System managen.