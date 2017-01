(Foto: Microsoft / uspto.gov)

Microsoft könnte sich offenbar vorstellen, die Lücke zwischen Smartphones und Tablets künftig mit einem besonders flexiblen Gerät zu schließen. Darauf deutet zumindest ein jetzt von MS Poweruser ausgegrabener Patentantrag hin, den das Unternehmen bereits vor fast zwei Jahren eingereicht und zuletzt im Frühjahr letzten Jahres aktualisiert hat. Darin wird ein Smartphone beschrieben, dessen Arbeitsfläche durch das Ausklappen von ein bis zwei weiteren Displays bis auf Tablet-Größe vergrößert werden kann. Dadurch wäre es beispielsweise auch ohne Hülle oder zusätzlichen Standfuß möglich, das Gerät direkt vor sich auf den Tisch zu stellen, indem eine Seite als Stütze dient und die anderen das Display bilden. Die Verbindung der Displays soll über besonders schlanke Scharniere erfolgen. Im Patentantrag wird darüber hinaus aber auch die Möglichkeit genannt, die beiden Hälften mit Magneten zu verbinden, so dass sie komplett auseinandergenommen werden könnten. Mit diesen Eigenschaften könnte es zu einem Smartphone werden, das bei Bedarf auch als mobile Arbeitsstation dienen kann.

Die Idee dahinter ist nicht ganz neu und kann als logische Weiterentwicklung des Projekts »Courier« gesehen werden, mit dem Microsoft vor rund acht Jahren für einige Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Dabei hatte es sich um ein Tablet gehandelt, dessen zwei Bildschirme sich ebenfalls übereinander falten ließen. So konnte das Gerät beispielsweise auch wie ein aufgeklapptes Buch genutzt werden. Obwohl es damals sogar bereits mehrere Prototypen gab, wurde die Entwicklung jedoch letztendlich eingestellt. Hintergrund waren interne Querelen, ob ein solches Gerät wirklich in die Strategie eines Softwarekonzerns passt. Jetzt, da Microsoft mit den Surface-Geräten regelmäßig auch Qualitäten als Hardware-Hersteller beweist, hat man sie aber offenbar wieder aus der Schublade geholt und Kabir Siddiqui mit ihrer Weiterentwicklung beauftragt, der bereits einige Clevere Lösungen in die Surface-Reihe eingebracht hat. Neben Microsoft arbeiten auch andere Hersteller wie LG und Samsung schon seit einiger Zeit eifrig an ähnlichen Lösungen für faltbare 2-in-1 Smartphones.

So stellt sich Microsoft das Falt-Smartphone-Tablet vor: