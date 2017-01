25 DJs sogen auf »TUI Mein Schiff« für den richtigen Sound (Foto: Also)

Beim Aktivieren von Mobilfunk- oder Festnetzprodukten im Telekom Business-Segment werden jeweils folgende Aktivierungen als Schiffchen gewertet: Im Mobilfunk zählen alle Business-Tarife im Neugeschäft mit 24 Monaten Vertragslaufzeit und mindestens zehn Punkten. Im Festnetzgeschäft zählen die »DeutschlandLAN«-Produkte, die über das Telekom Vertriebspartner Portal (TVPP) im Aktionszeitraum eingestellt werden, jeweils in den Kombinationen: Neu/Neu, Wechsel/Neu oder VVL Upgrade. Mehr Details dazu finden Interessierte unter www.netzvermarktung.de.

Gewinnen können jeweils die drei Besten folgender Kategorien:

Stärkste Vermarkter:

die drei Partner mit den meisten Schiffchen (vermarkteten Produkten)

Steigerer:

die drei Partner mit der stärksten absoluten Steigerung der Vertriebs-

leistung zum Vergleichszeitraum 1.10. bis 15.12.2016

Newcomer:

die drei stärksten Newcomer, die sich der Telekom Business-Vermarktung neu stellen oder diese vorher nur im geringen Umfang wahrgenommen haben (weniger als 20 der relevanten Produkte in 2016 vermarktet haben) und im Incentive-Zeitraum mindestens 20 Schiffchen sammeln.

Am 17. März werden die Gewinner ermittelt und anschließend gleich informiert. Sie können sich auf ein beeindruckendes Programm bei der World Club Cruise, einer neuen Event-Kreuzfahrt der TUI Cruises, freuen. Während der Reise vom 25. bis 29. April kommen rund 25 internationale DJ-Superstars an Bord, die auf bis zu sieben Dancefloors auflegen und das Schiff für fünf Tage in einen schwimmenden Club verwandeln. Gehostet wird die World Club Cruise von dem zweimaligen Echo-Gewinner und Osnabrücker DJ Robin Schulz. Auch neben den Top-Acts der elektronischen Musikszene wird den Gästen an Bord ein abwechslungsreiches Eventprogramm geboten.

Mehr Informationen gibt es unter www.also.com .