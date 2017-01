(Foto: HMD Global)

Die Rückkehr der Marke Nokia auf den Smartphone-Markt wird weltweit von regem Interesse begleitet. In China, wo am Donnerstag dieser Woche (19. Januar 2017) mit dem Nokia 6 das erste neue Modell auf den Markt kommt, haben sich bereits fast eine Million potenzielle Käufer für den Verkaufsstart vormerken lassen. Zwar sind diese Registrierungen keine verbindlichen Vorbestellungen für das rund 230 Euro teure Mittelklasse-Gerät, allerdings sichern sie den möglichen Käufern einen zeitlichen Vorsprung beim Flash-Sale der limitierten ersten Charge. Dem neuen Marken-Inhaber HMD Global dürfte diese rege Interessensbekundung für ihren Erstling mit 5,5 Zoll Full HD-Display und Android 7.0 jedenfalls Rückenwind verleihen.

Wann das Nokia 6 oder andere Geräte auch in Europa verfügbar sein werden, hat HMD bislang nicht genauer ausgeführt. Allerdings gibt es nun konkrete Hinweise darauf, dass auch ein internationaler Marktstart nicht mehr allzu weit in der Zukunft geplant ist. Denn der Hersteller hat soeben die weltweite Bluetooth-Zertifizierung für ein Gerät mit der Typenbezeichnung »TA-1003«erworben. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine für den internationalen Markt bestimmte Version des Nokia 6 handelt, das unter der »TA-1000« geführt wird. Somit könnte HMD schon im Februar auf dem Mobile World Kongress den weltweiten Startschuss für das Nokia 6 geben. Es wird außerdem erwartet, dass der Hersteller auf der Messe in Barcelona weitere Modelle ankündigen wird, die dann auch höhere Leistungs- und Preisklassen erobern sollen.