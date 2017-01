Die Herweck-Vorstände Dieter Philippi und Jörg Herweck (Foto: Herweck)

TK-Distributor Herweck konnte nach eigener Aussage das vergangene Geschäftsjahr mit einem Wachstum von fast zehn Prozent abschließen. Herweck-Vorstand Jörg Herweck erklärt dazu: »Wir sind sehr stolz, dass wir mit einem organischen Wachstum das Jahr 2016 aus eigener Kraft so positiv beschließen konnten. In einem anspruchsvollen Marktumfeld ist das nicht selbstverständlich.« Beim traditionellen Neujahrsempfang in der Firmenzentrale in St.Ingbert/Rohrbach gaben die beiden Vorstände Jörg Herweck und Dieter Philippi außerdem einen Ausblick auf das kommende Jahr und wichtige Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen: »Wir werden viele kleine Schrauben anziehen, die in der Summe unsere Leistungen noch einmal stark verbessern – außerdem beginnen wir mit dem Ausbau der Logistik, um optimale Bedingungen für kommende Aufgaben zu schaffen.«