Stephan Rohloff ist neuer DE-CIX-Marketing-Chef. (Foto: DE-CIX Management GmbH)

Stefan Rohloff besetzt seit Anfang Januar die neu geschaffene Position Chief Marketing Office beim Internetknoten-Betreiber DE-CIX in Frankfurt am Main. Der diplomierte Betriebswirtschaftler verantwortet die weltweiten DE-CIX Marketing-Aktivitäten und soll die globale Ausrichtung der Marke vor allem im B2B-Bereich vorantreiben. Der 50-Jährige berichtet an Harald A. Summa, Geschäftsführer der DE-CIX Management GmbH.

»Wir freuen uns mit Stephan Rohloff einen sehr erfahrenen Marketing-Strategen für diese verantwortungsvolle Position gewonnen zu haben«, sagt Summa und ergänzt: » Stephan Rohloff wird uns entscheidend bei der Weiterentwicklung unserer Marke im B-2-B-Segment, sowie unserer strategischen globalen Ausrichtung und im Bereich der digitalen Kommunikation voranbringen, um unsere weltweiten Wachstumsziele zu erreichen«. Rohloff blickt auf mehr als 20 Jahre Fü zurück und gilt als IT- und B-2-B-Experte.