Mit dem H2-Smartphone lassen sich zum Beispiel die Eigenschaften von Früchten analysieren. (Foto: Changhong)

Das jetzt vom chinesischen Unternehmen Changhong präsentierte Smartphone H2 ist mit einem SCiO-Molekularscanner ausgestattet. Dieser zusammen mit Consumer Physics und Analog Devices (ADI) entwickelte Sensor erlaubt es laut Hersteller, die molekulare Zusammensetzung von Objekten und Oberflächen zu untersuchen und zu erkennen. Dadurch können Anwender die Eigenschaften beispielsweise von Lebensmitteln, Flüssigkeiten, Medikamenten analysieren und auch Körperfettmessungen via Smartphone vornehmen.

Bei dem SCiO-Molekularscanner handelt es sich um ein miniaturisiertes Nahinfrarotspektrometer, das einen Lichtstrahl aussendet und dessen Reflexion analysiert. Jedes Material sorgt dabei für eine andere Spektrallinie, sodass ein Rückschluss auf das gescannte Objekt möglich ist. Das versetzt Anwender laut Hersteller in die Lage, via Smartphone Informationen über ihnen vorliegende Objekte selbst zu erfassen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. So kann zum Beispiel der Reifegrad oder die Frische von Obst und Gemüse bestimmt werden. Zudem soll sich die Echtheit von Produkten überprüfen lassen, indem ihre Eigenschaften via Smartphone mit denen des Originals verglichen werden.

Das Android-Smartphone verfügt über ein sechs Zoll großes Zoll großes Full HD-Display und bietet unter anderem mit einem Fingerabdrucksensor. Es ist mit einem 8-Core-Prozessor mit zwei Gigahertz ausgestattet. Im Vergleich zu herkömmlichen Smartphones soll das Gerät laut Hersteller zudem um 20 Prozent energiesparender sein. Das Changhong H2 soll zunächst auf dem chinesischen Markt verfügbar sein, danach sollen andere Märkte folgen. Ob und wann es hierzulande erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.