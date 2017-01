(Foto: Drobot Dean - Fotolia)

In den letzten Jahren haben Messenger, allen voran Whatsapp, die SMS sukzessive als Medium der Wahl für die schriftliche Kommunikation per Mobiltelefon abgelöst. Besonders deutlich wurde das jetzt wieder an Silvester. Zum Jahreswechsel verzeichnete Whatsapp nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden weltweit 63 Milliarden verschickte Nachrichten. Das sind etwas mehr Kurznachrichten, als in Deutschland im gesamten Rekordjahr 2012 per SMS verschickt worden waren (59,8 Milliarden). Im vergangenen Jahr gingen in Deutschland schon weniger als 15 Milliarden SMS auf die Reise. Doch egal ob Whatsapp oder SMS, der Effekt für die Mobilfunknetze bleibt der gleiche. Gegen Mitternacht sind sie fast überall völlig überlastet. Zwar werden die Netze immer schneller und dichter, dafür steigen aber das Nachrichtenaufkommen und vor allem die darin enthaltenen Datenmengen stetig. So gibt etwa Whatsapp an, dass beim Rekord zum Jahreswechsel insgesamt rund acht Milliarden Fotos und 2,4 Milliarden Videos von seinen Nutzern verschickt wurden. Leider kann Whatsapp keine Angaben dazu machen, wie viele der Nachrichten identisch waren.