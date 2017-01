(Foto: HMD Global)

Mit Spannung war auf die Rückkehr der Marke Nokia auf den Smartphone-Markt gewartet worden, nachdem der neue Hersteller HMD Global sich im vergangenen Jahr alle notwendigen Rechte und Lizenzen von Nokia und Microsoft gesichert hatte. Nun wurde das erste Modell offiziell vorgestellt: Schlicht auf den Namen »Nokia 6« getauft, handelt es sich um ein Smartphone mit 5,5 Zoll-Display und Full HD-Auflösung, auf dem die aktuelle Android-Version 7.0 alias »Nougat« läuft. Es soll in Kürze auf den Markt kommen – wenn auch nur auf den chinesischen. Ob das Gerät später in identischer oder angepasster Form auch im Rest vertrieben wird, hat der Hersteller bislang nicht verraten. Wohl aber, dass weitere Modelle geplant sind.

Man wolle Premium-Produkte anbieten, welche die Bedürfnisse von Verbrauchern in jeder Preisklasse und in jedem Markt adressieren, sagte HMD Global-CEO Arto Nummela. Man starte mit dem Nokia 6 in China und werde noch in der ersten Jahreshälfte weitere Produkte vorstellen. Es ist anzunehmen, dass man sich dann nicht mehr ausschließlich auf den chinesischen Markt fokussiert und die finnische Traditionsmarke Nokia auch in anderen Ländern wieder an den Start bringt.

Lesen Sie auch … Nokias Rückkehr auf den Smartphonemarkt

Mit einem Preis von 1699 Yuan, umgerechnet etwa 230 Euro, ist das Nokia 6 in der unteren Mittelklasse angesiedelt. Es besitzt ein Unibody-Gehäuse, in dessen Inneren ein Snapdragon 430 von Qualcomm arbeitet. Dazu kommen 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte interner Speicher. Auf der Gerätefront sitzt eine Kamera mit 8 Megapixeln, als Hauptkamera wurde ein Modell mit 16 Megapixeln verbaut. Diese besitzt eine Brennweite von f/2.0 und soll durch eine automatische Szenenerkennung die Einstellungen automatisch anpassen können, um gute Bilder zu liefern. HMD hat das Smartphone eigenen Angaben zufolge mit zwei Verstärkern bestückt, damit es lauter als Geräte mit herkömmlichem Verstärker tönt und einen klareren Klang sowie tiefere Bässe liefert. Weitere Daten zu dem LTE-Gerät nannte der Hersteller bislang nicht.