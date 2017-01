Dorit Bode übernimmt den Vertrieb bei M-net (Foto: M-net Telekommunikations GmbH)

Dorit Bode wird ab dem 1.Februar 2017 neue Sprecherin der Geschäftsführung beim regionalen Glasfaser-Anbieter M-net. Bode wird gleichzeitig das Ressort Marketing und Vertrieb verantworten. Damit will sich M-net mit rund 850 Mitarbeitern an den Standorten München, Augsburg, Nürnberg, Kempten und Gelnhausen für den Glasfaserausbau und das weitere Wachstum in Bayern rüsten.

Bode verfügt über langjährige Channel-Erfahrung. Vor ihrem Wechsel zu M-net war die 49Jährige bei Vodafone für den strategischen Aufbau des indirekten Firmenkundengeschäftes von Managed Communication Services in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und ICT Produkten verantwortlich. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen gehörten Microsoft und Hewlett Packard. Bei Microsoft leitete Dorit Bode als Director Partner Sales das Lösungspartnergeschäft im Geschäftskundensegment für zwölf westeuropäische Lände. Bei Hewlett Packard war sie in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig und unter anderem als Director der Solution Partner Organisation den Ausbau des indirekten Vertriebskanals für alle HP Produktbereiche in allen Businesssegmenten verantwortlich.

»Wir sind überzeugt, dass M-net mit Dorit Bode weiterhin einen großen Beitrag für die digitale Zukunft Bayerns leistet und Menschen und Systeme miteinander vernetzt. Dies gehört heute genauso zur Infrastruktur von Stadt und Land wie Wasser, Energie und Mobilität«, so Erna-Maria Trixl, Geschäftsführerin Vertrieb der Stadtwerke München GmbH und Vorsitzende des Aufsichtsrats der M-net Telekommunikations GmbH. Sie ist davon überzeugt, mit Bode für M-net eine sehr erfahrene Managerin gewonnen zu haben, die in ihrer gesamten Laufbahn in technologisch führenden Unternehmen erfolgreich Akzente setzen konnte und dabei immer auf einen kontinuierlichen Dialog mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern setzte.