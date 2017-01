EP-Vorstand Karl Trautmann (Foto: EP)

Bereits Ende der 90-ger Jahre begann Electronic Partner mit dem Vertrieb von Mobilfunkangeboten unter der Marke »Easytel« an seine Verbundgruppenmitglieder. Norbert Schüppler habe das Easytel-Konzept damals mitentwickelt, weshalb man sich sicher sein könne, mit ihm den richtigen »Spezialisten für die Weiterentwicklung des Easytel-Portfolios« gefunden zu haben, wie EP in seiner Mitteilung zum Verkauf der Mobilfunkmarke betont. Schüppler ist Geschäftsführer des Marburger TK-Anbieters Woodman GmbH, dem Käufer der Marke für Prepaid-Mobilfunkangebote. Nun ist Schüppler als Geschäftsführer der Easytel Telefongesellschaft mbH mit Sitz in Ratingen verantwortlich für die Weiterentwicklung des Angebots: »Der Namensbestandteil `Easy´ bleibt Programm – für Mobilfunkkunden wie Vermarkter gleichermaßen«, erklärt er zum Start. Die Easytel-Angebote waren strukturell stets einfach gehalten, um eine einfache Vermarktung auch für Fachhändler zu gewährleisten, die das Thema Mobilfunk nicht als Kerngeschäft betreiben. Diese Tradition will der neue Besitzer der Marke fortsetzen. Gleichzeitig kündigt er an: »Um die Attraktivität des Tarifs zu erhöhen, werden wir das Produkt-Portfolio sinnvoll ergänzen und schrittweise ausbauen.«