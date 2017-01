Mitel-CEO Rich McBee: Fokus auf UCC (Foto: Mitel)

Erst im März 2015 hatte Mitel den Kauf des texanischen Mobilfunkspezialisten Mavenir angekündigt und dafür nach eigenen Angaben rund 560 Millionen US-Dollar zahlen müssen. Die Akquisition sollte das Mitel-Geschäft in Richtung Mobile-Lösungen für Carrier erweitern. Dies wurde als passende Ergänzung zum Enterprise-Bereich mit Unified Communications und Collaboration sowie dem Cloud-Segment angesehen.

Laut Mitel-CEO Rich McBee soll künftig wieder das Kerngeschäft mit UCC-Lösungen im Mittelpunkt stehen. Der Mobile-Bereich geht für insgesamt 385 Millionen US-Dollar an das US-Unternehmen Xura, davon 350 Millionen in bar. Mit diesem Kapital möchte Mitel laut CEO Rich McBee Schulden abbauen und Aktien zurückkaufen – und sich für den Ausbau des Enterprise-Marktes auch in finanzieller Hinsicht rüsten. Dies könnte darauf hindeuten, dass Mitel hier weitere Übernahmen plant. Auf das Partner-Business in Deutschland dürftew der Verkauf an Xuro keine Auswirkungen haben.