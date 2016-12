(Foto: Fotolia/Vege)

Distributor Michael Telecom will Fachhändlern beim Einstieg in das Segment Smart Home mit Z-Wave unterstützen und bietet dazu im Januar 2017 Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Der TK-Spezialist wird im Einsteigerseminar am 17. Januar am Firmensitz in Bohmte den drahtlosen Z-Wave-Funk-Standard vorstellen und dann direkt in die Praxis einsteigen. Grundlage für eine intelligente Programmierung ist das Smart-Home-Gateway. Im Wokshops dient das »Home Center 2« von Fibaroals Gundlage. Den Resellerm werden im ersten Teil der Workshop-Reihe grundlegende Kenntnisse über die Hausautomatisierung mit Z-Wave und Fibaro vermittelt. Am Tag darauf, den 18. Januar, können Reseller in einem Advanced Workshop ihre Kenntnisse vertiefen. Interessierte können beide Seminare inklusive Verpflegung zum Sonderpreis von 222 Euro buchen. Anmeldung und weitere Information unter www.michael-telecom.de/events/schulungen.