Markus Pflitsch (Foto: Kathrein)

Antennen-Spezialist Kathrein baut das Führungteam aus. Seit dem 1. Dezember 2016 ist Markus Pflitsch als Chief Financial Officer (CFO) an Bord. Der erfahrene Finanzexperte war zuletzt in der Geschäftsführung der Münchner Kommunikationsagentur Avantgarde tätig.

Der studierte Physiker startete seine berufliche Laufbahn bei der internationalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group, für die er als Projektleiter in Deutschland und Nordamerika tätig war. 2001 wechselte er als Direktor für Unternehmensentwicklung zur Deutschen Bank AG nach Frankfurt und war in dieser Rolle für die Koordination und Durchführung internationaler Strategie- sowie M&A-Projekte verantwortlich.

Von 2003 bis 2005 war Pflitsch als Managing Director bei der HypoVereinsbank AG tätig. Anschließend setzte er seine Karriere bei der Landesbank Baden-Württemberg fort. 2010 folgte der Wechsel in die Geschäftsleitung der Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH mit Sitz in München. Zu den wichtigsten Projekten zählten dort die Entwicklung und Umsetzung einer globalen Wachstumsstrategie und der Aufbau einer leistungsstarken internationalen Finanzorganisation.

»Mit Herrn Pflitsch haben wir einen außerordentlich kompetenten Fachmann gewonnen, der die Kompetenzen der Geschäftsleitung in idealer Weise ergänzen wird«, sagt Anton Kathrein, CEO der Kathrein-Gruppe. »Herr Pflitsch verfügt als Top-Manager und versierter CFO über umfangreiche Erfahrung im Finanzwesen. Durch sein internationales und vielseitiges Wirken in den vergangenen Jahren hat er zudem ein ausgezeichnetes Netzwerk.«