Mike Schröder aus Ilsenburg (Mitte) freut sich über den Hauptgewinn von 50.000 Euro. Umrahmt wird er von den Telekom-Männern Frank Wenzig, Leiter Handel PK Ost (links), und Levis Streit, Leiter Indirekter Vertrieb Region Ost (rechts). (Foto: Deutsche Telekom)

Im Rahmen des Verkaufswettbewerbs »Festnetz Jahresendrallye« will die Telekom ihre Partner zu höherer Leistung anspornen. Jetzt stehen die sieben Gewinner der ersten Runde fest. Den Hauptgewinn von 50.000 Euro erhält die Firma MS-Electronic aus der Region Ost.

Geschäftsführer Mike Schröder aus Ilsenburg im Harz ist seit langem Telekom-Vertriebspartner. Der glaubte zunächst an einen Scherz, als er von seinem Gewinn erfuhr. Von dem Gewinn will Schröder eine dringende Dachsanierung in Auftrag geben und ein außerplanmäßiges Weihnachtsgeld seine Mitarbeiter auszahlen. Service ist nach Ansicht des MS Electronic-Geschäftsführers das A und O, um langfristig stabile, gute Absätze im Bereich Festnetz zu schreiben. Sein Rat: »Nicht nur Verträge abschließen, sondern auch den dazugehörigen Anschluss-, Einrichtungs- und Wartungsservice vermarkten«.

Die sechs weiteren Gewinner erhielten jeweils 10.000 Euro. Aus der Region Nord überzeugte Mobilfunk-Henkelmann, der Preis in der Region Ost ging an die Fexcom GmbH und in der Region West gewann T-Partner Marktforum Rheinhausen. Die weiteren Gewinne gingen an Telepunkt Giessen (Region Mitte), Kastner & Ochlast GBR (Region SW) und die Hartmann GmbH: (Region Süd). Bijan Esfahani, Leiter Indirekter Vertrieb & Service Telekom Deutschland, bedankte sich bei Partnern und betonte, dass durch diesen Wettbewerb die Festnetz-Absätze um über 30 Prozent gesteigert werden konnten: »Wir fahren momentan die stärksten Absatzwochen ein– der Wachstumstrend im Handel ist somit hervorragend.«

Bei der Jahresendrallye haben alle Telekom-Partner und Exklusivpartner die Möglichkeit, Lose als Bestandteil Ihrer Vergütung zu erarbeiten. Ziel der Festnetz Jahresendrallye ist es, möglichst viele Absätze im Bereich Breitband PK und GK Neukunden und Wechsler zu machen. Je mehr Absätze der Partner macht, desto mehr Lose verdient er, mit denen er dann am Wettbewerb teilnimmt. Die zweite und aktuell laufende Phase bei der die Partner noch die Gelegenheit haben, durch Breitband-Absätze Lose zu sammeln, läuft noch bis Ende Dezember. Auch hier winkt ein Hauptgewinn von 50.000 Euro. Die Auslosung der zweiten Runde soll spätestens Ende Januar 2017 stattfinden.