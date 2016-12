(Foto: Messe Stuttgart)

Wie die Landesmesse Stuttgart mitteilt, wird die Messe »IT und Business« 2017 nicht mehr stattfinden. Der Veranstalter der Messe begründet die Entscheidung mit einer inzwischen zu geringen Marktresonanz.

»Das Konzept hat an Akzeptanz verloren. Unsere Kunden wünschen sich ein anderes Format. Auf diese Marktresonanz reagieren wir. Unsere Aufgabe ist jetzt, ein neues Konzept vorzulegen, mit unseren Partnern zu diskutieren«, erklärt Ulrich Kromer von Baerle, Sprecher der Geschäftsführung der Messe Stuttgart. Die Idee von IT- und TK-nahen Veranstaltungen in Stuttgart ist noch nicht vom Tisch. Kromers Ansicht nach sind Formate wie Kongresse oder Begleitausstellungen denkbar. Auch auf anderen Fachmessen in Stuttgart seien Baerle zufolge Industrie 4.0, digitale Transformation und IT bereits wichtige Sonderausstellungen. Eine Möglichkeit bestehe darin, diese entsprechend zu ergänzen.

Die IT und Business startete erstmals im Jahr 2009 als Fachmesse für Software, Infrastruktur und IT-Services mit rund 300 Ausstellern. Ziel war es, etwa 7.000 Besucher auf die Veranstaltung zu locken. Dafür wurden verschiedene Kooperationen geschlossen, unter anderem mit dem Fachverband Software des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, dem Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie dem Verband Organisations- und Informationssysteme, die ihre Veranstaltungen in die Messe integrierten.

Die IT und Business bekam dadurch laut den Veranstaltern einerseits einen soliden Grundstock an Ausstellern und Interessenten, andererseits aber eben auch eine Vorprägung.

Die Besucherzahlen konnten in der Folge auf etwa 11.000, nicht zuletzt durch die Integration der »DMS Expo 2010«, erhöht werden. Zum angestrebten »IT-Pflichttermin im Herbst« reichte es aber nach Einschätzung von Beobachtern nicht. Auch das neue Format »IT und Business – Fachmesse für digitale Prozesse und Lösungen«, bei der die Veranstaltung mit der DMS EXPO und CRM-Expo zusammengelegt wurde, änderte daran nichts. 2016 fanden nur noch rund 4.000 Besucher den Weg zu den etwa 250 Ausstellern.