(Foto: Aetka)

Im Februar 2017 veranstaltet Aetka an vier Standorten so genannte »Business-Fokustreffs«. Eingeladen sind alle Partner des Verbunds, die sich auf das Geschäft mit Firmenkunden ausgerichtet haben. Ziel der Veranstaltungen ist es, mit den Aetka Business-Partnern neueste Informationen von Herstellern und Netzbetreibern zu teilen und sich zu neuen und bestehenden Kooperationsleistungen auszutauschen. Unterstützt werden die »Business-Fokustreffs« von Bintec Elmec, Samsung, Sennheiser und der Telekom.

Die Veranstaltungen starten jeweils um 14 Uhr mit den Impulsvorträgen der Industriepartner. Danach geht das Programm in den gemeinsamen Austausch zu Kooperationsleistungen über. Dabei stehen das Online-Stufenkonzept »Webkick« zur erfolgreichen Verknüpfung des stationären Geschäfts mit der Präsenz im Internet sowie ausgewählte Marketingthemen im Mittelpunkt. Zum Abschluss der Fokustreffs lädt Aetka alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Die Kosten für die Teilnahme übernimmt Aetka.

Interessierte Partner können sich ab sofort über Ihren Kundenbetreuer oder per Email an Business-Fokustreff@aetka.de mit ihrem Wunschtermin/-standort anmelden.

Termine und Standorte der »Business-Fokustreffs« 2017:

07.02.2017 Hartmannsdorf

09.02.2017 Ulm

14.02.2017 Hannover (bei Sennheiser inkl. Werksführung)

15.02.2017 Düsseldorf oder Bonn