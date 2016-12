(Foto: ISE)

Vom 7. bis 20. Februar findet die »Integrated Systems Europe (ISE)«-Messe statt. Im vergangenen Jahr lockte sie über 65.000 Teilnehmer und mehr als 1.100 Aussteller in die Messehallen des RAI nach Amsterdam. Damit ist sie laut den Veranstaltern die weltweit größte Messe für AV und Systemintegration.

2017 soll die ISE eine um 3.000 Quadratmeter vergrößerte Ausstellung haben sowie 135 neue Aussteller. Die Veranstalter der AV- und Medientechnik-Messe haben zudem bekanntgegeben, dass die Ausstellung die größte in der 14-jährigen Messe-Geschichte sein wird. Der Fokus liegt wie 2016 wieder auf den Themen Audio, Digital Signage, Residential Solutions, Smart Building sowie Unified Communications. Zudem ist eine Closing-Keynote mit dem CEO von Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, angekündigt. Die Verbände CEDIA und InfoComm International stellen das bislang umfangreichsten Aus- und Weiterbildungsprogramm vor und fünf Show-Floor-Theater sollen für eine lebendige Veranstaltung sorgen.

Um dem Wachstum der Messe gerecht zu werden, wird es nicht nur zusätzliche Ausstellungsflächen geben, sondern auch eine neue Hallennummerierung sowie 940 zusätzliche Parkplätze. Die neue Halle 9 beispielsweise, die sich dem Thema Smart Building widmet, wird über die Hallen 8, 10 und 11 zugänglich sein. Zudem ist auf dem Kongressplatz ein neuer Pavillon mit 1.500 Quadratmeter Ausstellerfläche geplant, der Aussteller, Foyer, Diamond Lounge und Auditorium verbindet. Auch Medium wird gemeinsam mit Distributor und Muttergesellschaft Also auf der ISE-Messe in Amsterdam vertreten sein. In Halle 8 präsentieren sie neue Lösungsangebote aus den Bereichen Office, Konferenztechnik, Education und Digital Signage.

»Auf der ISE zeigen wir, wie wir das Medium Know-how im AV Segment mit den Kernkompetenzen von Also im Bereich IT und Telekommunikation nahtlos zusammenbringen«, erklärt Andreas Ruhland, Geschäftsführer von Medium. Das Unternehmen sei mit den neuen Technologietrends, wie Collaboration, Wireless Konnektivität und Interaktivität optimal positioniert.