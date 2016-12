(Foto: Learntec)

Vom 24. bis 26. Januar 2017 lädt die Messe Karlsruhe zum 25. Mal zur Austausch- und Informationsplattform für digitale Bildung. Jährlich lockt der Kongress mehr als 7.250 Human Ressources-Entscheider und IT-Verantwortliche aus aller Welt an. Über 240 Aussteller informieren über die Möglichkeiten des digitalen Lernens. Im Fokus steht zudem, wie in den vergangenen Jahren, die Digitalisierung der Schul- und der Hochschulbildung.

Die Learntec begleitet diese Entwicklung hin zu einer digitalen Lernkultur bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten und bietet einen Blick in die Zukunft des digitalen Bildungsmarktes: Dabei werden unter anderem erfolgreich umgesetzte Projekte vorgestellt und mit den Angeboten der Aussteller verknüpft. Themen der Jubiläumsausgabe sind unter anderem »Lernszenarien in VR/3D-Umgebungen«, »Serious Games und Wearables«, »Lerner-Motivation, -Emotion und Usability«, »Adaptivität und Individualisierung des Lernens«, »Future Workplace Learning« sowie »Learning Analytics and Big Data«.