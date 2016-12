C4B hat im September 2016 das erste Major Release seiner UC-Lösung XPhone Connect auf den Markt gebracht. (Foto: C4B/© 2016 Rawpixel Ltd.)

Im September 2016 hatte der UC-Anbieter C4B das jüngste Release seiner XPhone-Serie auf den Markt gebracht: Nun trägt »XPhone Connect 6« nach Abschluss aller Zertifizierungstests das Label »Unify Ready«. Getestet und zertifiziert ist der Einsatz mit den neuesten Versionen von OpenScape Business (V2), OpenScape Voice (V8-9) sowie der OpenScape 4000 (V7). Als Advanced Technology Partner arbeitet C4B bereits seit über 15 Jahren mit Unify (ehemals Siemens Enterprise Communications) zusammen.

XPhone Connect ist eine UC-Komplettlösung, die Kommunikationskanäle wie Telefon, Konferenz, Chat, Screen-Sharing, Fax und Voicemail bündelt und um Präsenzmanagement, mobile Dienste, Kontaktdaten-Integration und Tools zur Analyse von Telefoniedaten erweitert. Die UC-Lösung kann auch dann eingesetzt werden, wenn an verschiedenen Standorten unterschiedliche Telefonanlagen genutzt werden, die nicht miteinander vernetzt sind. Ebenso lassen sich TK-Anlagen von Drittherstellern wie etwa Cisco oder Alcatel einbinden.

Der Unified Communications-Spezialist C4B hat im September 2016 das erste Major Release seiner UC-Lösung XPhone Connect auf den Markt gebracht. Im Fokus des neuen Release steht das Team-Panel, das den klassischen UC-Client erweitert und ein noch gezielteres Anrufmanagement ermöglicht. Über das Team-Panel lässt sich der Präsenz- und Telefoniestatus ganzer Abteilungen oder – je nach Größe – auch der vollständigen Firma abbilden.

Das Panel ist am oberen Bildschirm-Rand angedockt und kann mit einem Mouse-Over ausgefahren werden. Anrufe lassen sich mit einem Doppelklick weiterleiten. Insbesondere Mitarbeiter mit Assistenzfunktion oder in der Telefonzentrale können Gespräche so einfacher vermitteln. Die Telefonie- und Vermittlungsfunktionen stehen dabei standortübergreifend und ohne Vernetzung der Telefonanlagen zur Verfügung. Ebenso können über das Team-Panel Anrufe gepickt und Konferenzen oder Chats gestartet werden. Dank der integrierten Suchfunktion ist sichergestellt, dass auch in großen Firmen der gesuchte Ansprechpartner in wenigen Sekunden gefunden ist.

Um Firmen entsprechender Größe adressieren zu können, hat C4B mit dem Release die Skalierbarkeit seiner Lösung deutlich erhöht: Mit XPhone Connect 6 können bis zu 5.000 User auf einem Server betrieben werden.

Weitere Neuerungen sind die Integration in IBM Notes sowie eine Export-Funktion für das Business Intelligence-Modul Analytics. Die Telefoniedaten können ab sofort in Form von Pivot-Tabellen nach Excel exportiert werden und lassen sich so noch genauer auswerten.

Gleichzeitig wurden mit dem neuen Release auch die Konditionen des Software-Aktualisierungsdienstes XPhone Up2Date angepasst: Dieser kann ab sofort für bis zu fünf Jahre erworben werden. Das soll insbesondere die Investitionssicherheit für große Unternehmen sicherstellen.