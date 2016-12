(Foto: Fotolia/ Robert Kneschke)

Das Spiel Game of War hat den Amerikaner Kevin Lee Coo scheinbar so beeindruckt, dass er rund eine Million US-Dollar für spezielle Armeen und Gegenstände investierte. Einziges Problem dabei: Er spielte nicht mit seinem Geld, sondern mit dem seines Arbeitgebers. Der Mann arbeitete als Controller für das Unternehmen Holt California, einen Baumaschinenhersteller. Der 45-jährige Kalifornier hat sich jetzt vor einem Gericht schuldig bekannt, das Unternehmen, in dem er arbeitete um 4,8 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, wie die Ars Technica berichtet.

Das Geld veruntreute er zwischen März 2008 und März 2015. Zudem soll Coo nicht nur in das Spiel investiert haben, sondern auch in plastische Chirurgie für seinen Körper. Außerdem kaufte er teure Autos und exklusive Mitgliedschaften auf Golfplätzen. Insgesamt werden dem Kalifornier acht Fälle von Überweisungsbetrug und drei Fälle von Geldwäsche vorgeworfen.