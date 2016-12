Künftiger Vorstandsvorsitzender Markus Haas (Foto: Telefonica Deutschland)

Der Aufsichtsrat hat den bislang für das Tagesgeschäft zuständigen Markus Haas mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zum Vorstandsvorsitzenden bestimmt. Das gab das Unternehmen in einer Börsenmitteilung bekannt. Haas ist bisher als Chief Operating Officer (COO) für Telefónica Deutschland tätig. Haas arbeitet seit 1998 in unterschiedlichen Managementpositionen für Telefónica, seit 2009 ist er Mitglied der Geschäftsführung und seit 2012 Mitglied des Vorstands der Telefónica Deutschland Holding AG. Rachel Empey bleibt wie bisher Chief Financial Officer. Empey verantwort künftig zusätzlich auch die Bereiche Transformation & Integration, Business Intelligence, Innovation und Telefonica Next. Telefónica Deutschland ist der nach Kundenanschlüssen größte deutsche Mobilfunker. Die weiteren Plätze belegen die Deutsche Telekom und Vodafone.

Der bisherige Telefónica-Vorstandschef Thorsten Dirks, der das Unternehmen seit Oktober 2014 leitete, hatte vor wenigen Wochen überraschend seinen Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt. Dirks wird das neue Management-Team bis Ende des ersten Quartals 2017 unterstützen, um einen reibungslosen Übergang in der Führung des Unternehmens zu gewährleisten. Ab Mai 2017 wechselt Dirks in die Luftverkehrsbranche und übernimmt hier die Führung der in Düsseldorf ansässigen Lufthansa-Tochter Eurowings.

