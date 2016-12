Samsung will die verbleibenden Galaxy Note 7 per Zwangsupdate aus dem Verkehr ziehen (Foto: sarawuth - Fotolia)

Über zwei Monate nachdem Samsung die Produktion seines Galaxy Note 7 endgültig gestoppt und alle Kunden dazu aufgefordert hat, ihre Geräte umgehend zurückzugeben, sind dem noch immer nicht alle Käufer des Gerätes nachgekommen. Laut Samsung wurden bislang etwas über 90 Prozent der mehr als 2,5 Millionen verkauften Phablets mit dem gefährlichen Akkuproblem wieder abgegeben. Im Umkehrschluss bedeutet das allerding, dass noch immer mehr als 200.000 Nutzer lieber die Gefahr einer Akku-Explosion in Kauf nehmen, als ihr Gerät umzutauschen. Deshalb reagiert Samsung jetzt mit einer härteren Maßnahme und will in den nächsten Tagen ein Softwareupdate zur Zwangs-Abschaltung ausrollen. Allerdings sind die Angaben darüber, was dieses genau bewirken wird, uneinheitlich.

Während es auf der deutschen Support-Seite von Samsung lediglich heißt, dass mit dem Update die Akku-Kapazität auf 30 Prozent beschränkt werde, steht auf den entsprechenden US-Seiten , dass ein Aufladen des Akkus danach überhaupt nicht mehr möglich sein wird. Darüber hinaus sollen die Phablets anschließend auch »nicht mehr als mobile Geräte nutzbar« sein. Direkt nach der Veröffentlichung dieses Hinweises von Samsung haben einige US-Mobilfunkprovider wie Verizon Widerstand gegen die Auslieferung des Updates angekündigt, da sie den betroffenen Kunden nicht ausgerechnet in der Weihnachtszeit ihre Geräte abschalten wollen. Spätestens Anfang nächsten Jahres dürfte die Gnadenfrist dann allerdings vorbei sein und das Galaxy Note 7 softwareseitig endgültig aus dem Verkehr gezogen werden.