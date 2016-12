(Foto: Samsung)

Nach dem Desaster um explodierende Akkus im Galaxy Note 7, die sogar zu einem kompletten Produktionsstopp von Samsungs Phablet führten, steht der Konzern bei der nächsten Galaxy-Generation unter großem Erfolgsdruck. Jetzt hat das für gewöhnlich gut informierte Blog herausgefunden, dass die Südkoreaner beim Galaxy S8 vor allem auf Qualität und Innovationen setzen wollen, um den Imageschaden beim Kunden wieder wett zu machen.

Demnach will Samsung beim neuen Galaxy-Flaggschiff ein neues Super AMOLED-Display verbauen, dem eine RGB-Streifenmatrix statt der bisherigen Pixelmatrix zu Grunde liegen soll. Damit will der Konzern angeblich mehr organische LEDs bei gleichbleibender Auflösung unterbringen, so dass das neue Display laut SamMobile an Schärfe gewinnt. Vor allem bei Samsungs VR-Lösung Galaxy Gear könnte sich der Unterschied bemerkbar machen.

Zudem soll Samsung planen, jedes Pixel mit optischen Sensoren auszurüsten, so dass ein dedizierter Scanner für Fingerabdrücke entfallen würde. Damit könnte Samsung den Rand um das Display auf der Smartphone-Vorderseite deutlich verkleinern. Auch Apple soll laut Berichten bei der nächsten iPhone-Generation damit liebäugeln, den Fingerabdruckscanner direkt in das Display zu integrieren.