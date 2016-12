Eric Rositzki (Foto: Vodafone)

Eric Rositzki übernimmt die Verantwortung für die Aktivitäten der im Jahr 2014 übernommenen Firma Datrepair (inzwischen Ingram Micro Services) und die Sparte Lifecycle Services in Deutschland. Der Broadliner führt damit unter seiner Leitung die Services-Sparten in Deutschland zusammen: »Durch die organisatorische Zusammenführung unserer Service-Sparten unter einem Dach schaffen wir wichtige Synergien, um das Wachstum dieses Geschäftsfelds weiter voranzutreiben«, erklärt Ingram Micros Deutschlandchef Ernesto Schmutter. Zwei Manager verlassen im Rahmen des Umbaus das Unternehmen: Datrepair-Gründer Kai Sievertsen wird Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden und auch Thorsten Bischoff, zultzt Vice President Mobility & Lifecycle Services, wird Ingram Micro verlassen.

Rositzki war zuletzt als Director Global Supply Chain in der Business Unit Mobile Devices bei der Vodafone Group in Düsseldorf beschäftigt. Seit 2004 war er beim Mobilfunkunternehmen in verschiedenen führenden Positionen tätig. In seiner neuen Funktion als Executive Director Lifecycle Services und Managing Director von Ingram Micro Services berichtet Rositzki direkt an Ernesto Schmutter und wird Mitglied der Geschäftsleitung von Ingram Micro in Deutschland. Der Bereich Smartphones und Zubehör sowie der Vertrieb für Telco Operators werden künftig Ingram Micros Volume-Chef Alexander Maier unterstellt.