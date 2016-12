Bintec Elmeg will mobilen Mitarbeitern mehr Komfort und Sicherheit im Home-Office bieten. (Foto: Bintec Elmeg)

Die neue Version 3.11 es Bintec Elmeg Secure IPSec Client bietet jetzt die Funktionen VPN-Bypass und Home Zone. Der Secure IPSec Client ist eine IPSec-Software für den professionellen Einsatz in Remote Access VPN-Lösungen. Er soll den sicheren Fernzugriff auf Unternehmensdaten für mobile Mitarbeiter und vom Homeoffice aus ermöglichen.

Die Home Zone-Funktion ist ein speziell für den Homeoffice-Bereich eingerichtetes Nutzungsprofil, das einmalig per Mausklick aktiviert wird. Hierbei gelten vom Administrator vordefinierte, spezielle Firewall-Regeln, die es dem Anwender beispielsweise erlauben, seinen Drucker oder Scanner im Homeoffice-Netzwerk zu nutzen. Verlässt der Nutzer den Home Zone-Bereich, werden die üblichen Firewall-Regeln automatisch aktiviert. Sobald der Anwender erneut im Homeoffice arbeitet, schaltet der Client wieder automatisch in den Home Zone-Modus um. Mittels der Bypass-Funktion kann größerer Datenverkehr – gezielt am VPN-Tunnel vorbei – direkt ins Internet geschickt werden. Der Client wird hierbei so konfiguriert, dass bestimmte Anwendungen, wie Videostreaming, vom VPN ausgenommen und die Server somit nicht mit sehr vielen Daten belastet werden.

Der Bintec Elmeg Secure IPSec Client 3.11 ist ab sofort zum Preis von 94 Euro (UVP zzgl. MwSt.) erhältlich. Eine kostenlose 30-Tage-Testversion steht auf der Bintec Elmeg-Seite zum Download bereit.