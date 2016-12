ITler sind besonders selten krank. (Foto: Syda Productions - Fotolia.com)

Rund 16 Tage fielen Arbeitnehmer im vergangenen Jahr krankheitsbedingt aus. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport hervor, den der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) jetzt vorgelegt hat. Die BKK hat außerdem ermittelt, in welchen Bereichen die Erkrankten arbeiten. Das Ergebnis: Es ist durchaus relevant für die Gesundheit, in welcher Branche ein Arbeitnehmer tätig ist. Besonders gesund - oder pflichtbewusst - sind offenbar Mitarbeiter in der IT-Branche. Sie fallen im Schnitt zwölf Tage pro Jahr krankheitsbedingt aus und liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

Am häufigsten krankgeschrieben sind übrigens Mitarbeiter in Reinigungsberufen (23 durchschnittliche Fehltage), gefolgt von Verkehrs- und Logistikberufen (22 Tage) und Sicherheitsberufen (20,5 Tage). Am unteren Ende der Fehlzeitenskala finden sich unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe - so in den Bereichen Recht und Verwaltung sowie Medienberufe mit jeweils rund 13 Krankentagen sowie die IT-Mitarbeiter mit ihren nur zwölf krankheitsbedingten Fehltagen pro Jahr.

Leiharbeiter sind dem Report zufolge übrigens besonders krankheitsgefährdet. Rund 1,7 Tage fehlten die Leih- beziehungsweise Zeitarbeiter im Jahr 2015 länger als Beschäftigte mit einem regulären Arbeitsvertrag. Dabei gab es, je nach Berufsgruppe, große Unterschiede: Zeitarbeiter, die in Fertigungs- oder in Verkehrs- und Logistikberufen tätig sind, haben deutlich weniger Fehltage als dortige Festangestellte. Umgekehrt ist dieses Bild bei den Gesundheitsberufen, den Reinigungsberufen und den Bauberufen. Der Gesundheitsreport steht in einer PDF-Version zum kostenlosen Download zur Verfügung.