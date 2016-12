(Foto: HMD Global)

Vor gut zwei Jahren kam mit dem »Lumia 830« das letzte Smartphone auf den Markt, auf dem der Name »Nokia« stand – auf die folgenden Lumia-Modelle packte Microsoft den eigenen Firmennamen. Anschließend wurde die Smartphone-Sparte schrittweise abgewickelt, doch nun steht die Marke Nokia vor einem Comeback: HMD Global, das sich im Mai die noch bei Microsoft liegenden Markenrechte gesichert und auch eine Vereinbarung mit Nokia abgeschlossen hatte, nahm zum Monatsanfang offiziell den Betrieb auf und kündigte die ersten Geräte noch für die erste Jahreshälfte 2017 an.

Die neuen Nokia-Smartphones werden mit Android bestückt und von der Foxconn-Tochter FIH Mobile gefertigt, die ebenfalls im Mai die Reste der Nokia-Gerätesparte von Microsoft gekauft hatte, darunter ein Werk in Vietnam. HMD wird sich auf die Entwicklung konzentrieren und – so die Ankündigung im Mai – mehr als 500 Millionen Dollar in diese investieren. Nokia ist lediglich der Namensgeber und nicht an dem neuen Unternehmen beteiligt; die Finnen wollen sich auf ihr Netzwerkgeschäft konzentrieren.

Es sei ein glücklicher und wichtiger Tag für HMD, sagte CEO Arto Nummela, der wie große Teile des Managements eine Nokia-Vergangenheit hat, zum Start des neuen Smartphone-Herstellers. Nokia sei über Jahrzehnte eine der kultigsten und bekanntesten Marken im Handy-Geschäft gewesen. Diese beliebte Marke nun wieder einzuführen, sei eine Verantwortung, der sich jeder bei HMD bewusst sei.

Die Rechte, Smartphones, Tablets und Feature Phones unter dem Namen Nokia zu produzieren und zu vertreiben, liegen für zehn Jahre bei HMD. Bereits im Mai hatte das Unternehmen angekündigt, auch Tablets und Feature Phones anbieten zu wollen. Letztere seien in vielen Ländern noch sehr populär, hieß es damals.