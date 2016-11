Komsa-Geburtsstunde: Am 1. Dezember 1992 gründeten der heutige CEO Gunnar Grosse (rechts) gemeinsam mit COO Jürgen Unger (links) sowie Norbert Hanussek und Jürgen Fuchs (Mitte) die Komsa AG. (Foto: Komsa)

Hartmannsdorf im Landkreis Mittelsachsen nahe Chemnitz zählt gerade einmal 4.400 Einwohner. In der bundesdeutschen IT- und Telekommunikationsbranche ist der sächsische Ort dennoch für fast jedermann ein Begriff. Die »Schuld« daran trägt der Telekommunikations-Distributor Komsa, der hier vor knapp 25 Jahren entstand und zu einer echten, ostdeutschen Erfolgsgeschichte wurde. Heute erwirtschaftet die Unternehmensgruppe Umsätze in Milliardenhöhe und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter.

Am sächsischen Hauptsitz hat Komsa in den letzten Monaten kräftig erweitert. Ein neues Logistikzentrum mit einem 21 Meter hohen Hochregallager sowie ein dreigeschossiges »Haus der Dienstleistungen« vereinen künftig Logistik, logistiknahe Bereiche, Reparaturlinien und Büros an einem Standort und bieten neuen Platz für das wachsende Dienstleistungsgeschäft der Branche. Mit der Investition in zweistelliger Millionenhöhe will die Gruppe die Voraussetzungen für einen weiter verbesserten und schnelleren Service schaffen. Eingeweiht werden die neuen Räumlichkeiten Anfang Mai 2017 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Firmen-Jubiläum.

Die Veranstaltungsreihe im Überblick

Zum Auftakt lädt die Unternehmensgruppe am 5. Mai 2017 Partner und Wegbegleiter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zur »Komsa Convention«. Das Gestern und insbesondere das Heute und Morgen der Branche stehen hier im Mittelpunkt: Komsa schaut zurück auf den Digitalisierungsprozess der letzten Jahrzehnte und gibt einen Ausblick auf die Chancen, die sich Industrie und Handel in Zukunft bieten.

Am 7. Mai sind alle Interessenten eingeladen zum Tag der offenen Tür in Hartmannsdorf. Auf dem Programm zum Open House stehen neben Einblicken in die Geschichte und Zukunft der Informations- und Telekommunikationstechnik auch Betriebsrundgänge, die einen Überblick über das Leistungsspektrum der Unternehmens­gruppe geben.