Alexander Lopez Gonzalez steht jetzt an der Unternehmensspitze der Nürnberger Bintec Elmeg GmbH.

In seiner neuen Funktion bei dem Nürnberger Unternehmen möchte Lopez Gonzalez stärker auf neue Geschäftsmodelle setzen und die Chancen der Digitalisierung nutzen. Technologien wie SDN und SD-WAN betrachtet der Geschäftsführer als intelligente Lösungs-Perspektiven. »Ziel ist es (…) einer der führenden Anbieter Cloud-basierter Software-Defined Networking und Software-Defined WAN Lösungen zu werden. Um unsere Kunden dabei bedarfsgerecht zu unterstützen, werden wir die Zusammenarbeit mit Partnern intensivieren«, erklärt Alexander Lopez Gonzalez.

In den vergangenen siebzehn Jahren sammelte der 45-jährige Alexander Lopez Gonzalez Branchenerfahrungen im internationalen IT- und Telekommunikationsmarkt und hat sich in entsprechenden Führungspositionen bewährt. Zuletzt leitete er im Partnermanagement für Geschäftskunden der Telekom Deutschland den Bereich Vorleistungs-, Service- und Allianzpartner.