(Foto: Lenovo)

Robert Pasquier hat bei der Canon Schweiz AG in Wallisellen einen neuen Arbeitgeber gefunden: Er ist dort Head of Canon Business Centers. Zu seiner neuen Aufgabe äußerte er sich auf CRN-Nachfrage nicht.

Zuvor war Pasquier bei Lenovo beschäftigt. Zuletzt betreute er den Channel als Executive Director, Head of SMB Deutschland und Österreich. In mehr als 20 Jahren war er für das Unternehmen in verschiedenen Positionen tätig und baute es über die Jahre mit auf. Lenovo verließ er im März 2015 auf eigenen Wunsch.