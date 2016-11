Threema startet Reseller-Programm. (Foto: Threema)

Mobile Messaging-Dienste werden immer öfter auch in der Unternehmenskommunikation eingesetzt. Dabei kommt es besonders auf Datensicherheit an, so dass nicht alle populären Lösungen dazu geeignet sind. Trotzdem nutzen viele Firmen Chat-Apps, die ihre Mitarbeiter bereits für ihre private Kommunikation verwenden. Viele dieser Apps erfüllen jedoch die gesetzlichen Datenschutz-Anforderungen nicht und sind wegen ihres Mangels an Sicherheit für geschäftliche Zwecke ungeeignet.

Threema Work tritt als eine sichere und datenschutzkonforme Messaging-Lösung an. Der Dienst soll eine klare Trennung zwischen privater und geschäftlicher Kommunikation ermöglichen. Die App kann zentral administriert werden und vom Administrator werden die einzelnen Rechter der Nutzer individuell vergeben. Darüber hinaus lässt sich die App auch mit dem firmeninternen Active Directory Service synchronisieren, so dass die dort hinterlegten Rechte automatisch übernommen werden.

Mit dem nun vorgestellten Reseller-Programm bietet Threema ausgewiesenen IT-Dienstleistern die Möglichkeit, ihren KundenThreema Work direkt anzubieten. Dabei sollen sie von speziellen Wiederverkaufs- und Weiterempfehlungskonditionen. Infos zum Threema-Resellerprogramm sind online zu finden.