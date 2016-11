Aekta-Aktionen sollen Weihnachtsgeschäft befeuern. (Foto: Aetka)

Mit verschiedenen Aktionen will Aetka jetzt das Jahresendgeschäft seiner Fachhandelspartner-vorantreiben. Sie sollen die Partner ermutigen, Waren aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Multimedia/IT, Zubehör, Smart Home und Wearables im Ladengeschäft vorrätig zu haben. Dazu startet die Fachhandelskooperation zusammen mit den Netzbetreibern und Herstellern verschiedene Incentives und Abverkaufsaktionen zum Jahresende. Um die Ladengeschäfte für Endverbraucher besonders interessant zu gestalten, erhalten Aetka-Partner im Rahmen des monatlichen Marketingpakets der Kooperation passende Vermarktungsunterstützung für ihren PoS sowie Web- und Socialmedia-Auftritt. Darunter befinden sich Angebotsflyer im Printformat sowie e-Flyer auf Prospektportalen, Facebookvorlagen, Poster, Schaufensteraufkleber und einen Text für die regionale Pressearbeit.

»Die Vorführbereitschaft und Verfügbarkeit der Ware im Shop ist besonders im Jahresendgeschäft das A und O. Die Kunden kommen gerade vor den Festtagen mit der Erwartung, die Produkte sofort mitnehmen zu können«, erläutert Aetka-Vorstand Uwe Bauer die Promotions und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die eLogistik-Dienstleistungen des Aetka-Hauptlieferanten Komsa. Diesen Service, vom Kunden gekaufte oder im Ladengeschäft nicht vorrätige Waren direkt nach Hause zu liefern, nutzen Aetka-Partner im Weihnachtsgeschäft verstärkt.

Die Aetka-Kundenbetreuung unterstützt die Partner an den Adventssamstagen in der Zeit von neun bis 14 Uhr. Bestellungen, die an den Adventssamstagen bis 16 Uhr eingehen (ab 14 Uhr über www.karlo.de ), werden noch am selben Tag versendet. An Heiligabend und Silvester sind die Kundenbetreuer von neun bis 13 Uhr erreichbar.