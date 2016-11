Donald Trump im Wahlkampf (Foto: donaldjtrump.com)

Schon im Wahlkampf hatte Donald Trump gefordert, Apple müsse seine Produktion zurück in die USA verlagern – notfalls werde er das Unternehmen zwingen. Nun, da er als künftiger Präsident der Vereinigten Staaten feststeht, wird er es allerdings erst einmal mit Zuckerbrot statt Peitsche probieren. In einem umfangreichen Interview mit der New York Times kündigte er Steuersenkungen und den Abbau von Regulierung an.

Unter den Gratulanten, die Trump nach seiner Wahl anriefen, waren auch Wirtschaftsgrößen – darunter Bill Gates und Tim Cook. Dem Apple-Chef habe er gesagt, so Trump in der NY Times: »Tim, Du weißt, dass es für mich eine echte Errungenschaft wäre, wenn ich Dich dazu kriegen würde, eine große Fabrik in den USA zu bauen – oder mehrere kleine –, statt nach China oder Vietnam zu gehen und die anderen Orte, an denen ihr Eure Produkte fertigt.« Er verstehe das, habe der Apple-Chef geantwortet, woraufhin Trump ihm versprach, die Anreize dafür zu schaffen.

Gegenüber der Zeitung führte Trump weiter aus, welche Anreize dies sein sollen: große Steuersenkungen und ein Abbau von Regulierung, also weniger Eingriffe des Staates in den Markt. Regulierung behindere die Unternehmen, sagte Trump. Diese seien nicht frei, könnten nicht expandieren. Er habe mit kleinen und große Unternehmen gesprochen und diese seien begeistert. »Sie sind vom Regulierungsabbau noch viel mehr angetan als von den Steuersenkungen. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, weil die Steuersenkunken massiv sein werden. Aber wissen Sie, Unternehmen verlassen unser Land nicht, weil die Steuern zu hoch sind. Sie gehen wegen der Regulierung«, erklärte Trump der NY Times. Deshalb halte er den Abbau der Regulierung für die wichtigere Maßnahme.

Angesprochen darauf, dass in vielen Fabriken die Mitarbeiter durch Industrieroboter ersetzt werden könnte, sagte Trump, dann müsse man die Roboter in den USA herstellen – derzeit tue man das nämlich nicht.