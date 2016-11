(Foto: BillionPhotos.com - Fotolia)

Apple-Nutzer sollten sich in den nächsten Tagen genau überlegen, ob sie mit ihrem iPhone oder iPad Links zu Videos im Netz öffnen wollen. Denn aktuell kursiert ein Video im MP4-Format, dass alle mobilen Apple-Geräte ab iOS 5 einfrieren lässt. Auch unter der aktuellen iOS 10.2 Beta 3-Version tritt der Bug auf. Zudem muss das drei Sekunden lange Video in Safari abgespielt werden, um dafür zu sorgen, dass iPhones und iPads nach wenigen Sekunden auf keine Eingaben mehr reagieren. Was genau den Fehler verursacht, ist bislang nicht bekannt.Kurios: Die Mobilgeräte von Apple frieren nicht direkt bei der Video-Wiedergabe ein, sondern erst einige Sekunden später. Vorher werden sie deutlich langsamer und reagieren verzögert auf Eingaben.

Wie das renommierte Apple-Portal 9to5Mac vermutet, könnte die Videodatei fehlerhaft sein und unter iOS einen Speicherfehler provozieren, den das Betriebssystem nicht auflösen kann. Gefährlich wird die Sache für Apple-Nutzer, da der Link auch über URL-Kurzdienste getarnt oder in Websites eingebaut werden kann und dann nicht mehr als potentieller Schädling zu identifizieren ist. Allerdings dürfte Apple in den kommenden Tagen auf die Problematik reagieren und einen Patch herausbringen, der die Video-Problematik behebt.

Bis dato hilft Betroffenen nur ein Hardreset, sollten sie versehentlich das Video geöffnet haben und ihr iPhone auf keine Eingaben mehr reagieren. Hierfür müssen Home-Button und Ein- Ausschalter mehrere Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden. Beim iPhone 7 löst dagegen die Lautsärke-leiser-Taste zusammen mit dem Power-Button den Hardreset des Gerätes aus.

In diesem Video werden die Folgen des schädlichen Clips demonstriert: