(Foto: Telefonica)

Der Mobilfunk- und Festnetzanbieter Telefónica Deutschland (Marke: O2) verliert Vorstandschef Thorsten Dirks. Thorsten Dirks war zuvor Chef des Düsseldorfer Mobilfunkers E-Plus und rückte im Zuge der Übernahme durch Telefónica-Gruppe an die an die Spitze von Telefonica Deutschland. Nun will der seit Oktober 2014 amtierende Vorstandschef zum Ende des ersten Quartals 2017 aus dem Vorstand ausscheiden und sich neuen Herausforderungen stellen, wie Telefónica mitteilte. Dirks ist derzeit auch als Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom engagiert.

Der Aufsichtsrat hat einer vorzeitigen Auflösung seines Vertrags bereits zugestimmt. Das Kontrollgremium will sich unverzüglich mit der Nachfolge befassen und hierzu kurzfristig die Öffentlichkeit informieren. Bis der Aufsichtsrat einen Nachfolger für Dirks gefunden hat, wird das Unternehmen von Finanzchefin Rachel Empey und dem fürs Tagesgeschäft zuständigen Markus Haas weitergeführt.

Durch die 8,5 Milliarden Euro schwere Übernahme des Mobilfunkers E-Plus ist die Telefónica-Gruppe in Deutschland zum größten Mobilfunker – vor der Deutschen Telekom und Vodafone - aufgestiegen. Anteilseigner von Telefónica Deutschland sind zu 63 Prozent die spanische Telefónica-Muttergesellschaft und mit einem 15,5 Prozent-Anteil die niederländische KPN, die vorherige E-Plus-Mutter.

Durch das Zusammenlegen der Netze von E-Plus und O2 konnte das Unternehmen doppelt vorhandene Sendeanlagen abbauen. Dirks setzte auch harte Entscheidungen durch: Im Zuge der Übernahme wurden rund 1.600 Stellen abgebaut, Shops wurden abgegeben oder geschlossen. Dennoch steht Telefónica Deutschland insbesondere im wichtigen Mobilfunkmarkt weiter unter Druck, durch die erhöhten Abschreibungen aus der Fusion schreibt das Unternehmen seitdem fast durchweg rote Zahlen. Aufsichtsratschefin Eva Castillo Sanz spricht dennoch von einer »erfolgreichen Weiterentwicklung« des Unternehmens unter Dirks. Man werde seine Strategie konsequent weiterverfolgen.