Snom-Tischtelefon »D345«: Transaktion abgeschlossen (Foto: Snom Technology AG)

VTech gilt als einer der weltweit größten Hersteller von Schnurlostelefonen und einer der weltweit größten Anbieter im Bereich elektronischer Lernprodukte. Am 21. Oktober 2016 hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, eine verbindliche, definitive Vereinbarung getroffen zu haben, nach der VTech 100 Prozent der Anteile an Snom übernimmt. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 15 Millionen US-Dollar.

Diese Transaktion ist am 21. November 2016 abgeschlossen worden, nachdem alle regulatorischen Anforderungen und Abschlussbedingungen erfüllt waren. Mit Vollendung der Übernahme ist Snom nun eine mittelbare 100-prozentige Tochtergesellschaft von VTech.

Mit seiner Firmenzentrale in Hongkong und Produktionsanlagen in China agiert VTech derzeit in 11 Ländern und Regionen weltweit. VTech beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter, darunter rund 1.500 Spezialisten in Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Kanada, Deutschland, Hongkong und China.