Alcatel-Lucent Enterprise mit neuer Kommunikationslösung für Hotels. (Foto: Sashkin - Fotolia.com)

Mit der neuen Kommunikationslösung OpenTouch Hospitality Cloud von Alcatel-Lucent Enterprise sollen Hotels jeder Größe und Kategorie ihren Gästen neue Services anbieten können. Die Suite wurde speziell für die Hotellerie entwickelt. Mit ihren nutzungsabhängigen Abrechnungsmodellen sollen die Kosten direkt an die Zimmerbelegung gekoppelt und sollen dadurch erheblich gesenkt werden können.

Anwendungen wie das Mobile Guest Softphone sollen es dem Hotelpersonal darüber hinaus ermöglichen, schneller und effizienter auf die Wünsche der Gäste zu reagieren. Mit der Mobile Guest Softphone-Anwendung können die Gäste über WLAN innerhalb und außerhalb des Hotels ihre eigenen Endgeräte zusätzlich zum Hoteltelefon nutzen. Mit Hilfe Intelligenter Anwendungen soll der Gast seine Umgebung zudem über das Smart DeskPhones des Herstellers individuell anzupassen können.

»ALE unterstützt Hotels mit schwankender Auslastung bei der Einführung von digitalen Dienstleistungen. Mit der neuen OpenTouch Hospitality Cloud-Lösung stellen wir Hotels die Technologie zur Verfügung, mit der sie die digitale Transformation erfolgreich meistern und den Zugang ihrer Gäste zu ihren Services weiterentwickeln«, sagt Klaus Tschritter, Director Hospitality and Cruises, ALE Deutschland GmbH. Dabei komme es nicht nur auf die richtige Technologie an. »Wir helfen unseren Kunden auch dabei, sie so einzusetzen, dass die neuen Services ihren Gästen echten Mehrwert liefern«, so Tschritter. Unter anderem werden über die Cloud nutzungsabhängige Abrechnungsmodellen bereitgestellt, mit denen die Kosten an die Umsatzströme der Hotels angepasst werden können.