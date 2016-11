Süleyman Karaman wird neuer Deutschlandchef von Colt. (Foto: Colt Technology Services)

Süleyman Karaman wird ab Januar 2017 neuer Deutschland-Chef von Colt Technology Services. Karaman besetzt dann nicht nur den Geschäftsführerposten, sondern wird gleichzeitig neuer Regional Sales Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region). Damit ist er für alle Sales Aktivitäten in der DACH-Region verantwortlich. Im Team Enterprise & Partner Sales Europe berichtet Karaman an Paula Cogan, Vice President Enterprise & Partner Sales Europe.

Karaman kommt von euNetworks, wo er über fünf Jahre als Geschäftsführer tätig war. Dort verantwortete er unter anderem die Integration von zwei deutschen Infrastruktur-Anbietern in das Unternehmen. Seine Karriere begann der 48Jährige nach seinem Studium der Nachrichtentechnik am Hauptsitz von Siemens in München. Unter anderem war er dort General Manager einer Landesorganisation in Südostasien und europaweit verantwortlich für IP-Netzbetreiber. Seinen kaufmännischen Abschluss machte der Diplom-Ingenieur an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar sowie der Northwestern University – Kellogg School of Management in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Mit der Benennung von Karaman setzt Colt die personelle Umstrukturierung fort. Erst vor wenigen Wochen hatte Colt mit Bernd Krause einen neuen Director Sales, Partner Channel Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestimmt.