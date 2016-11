Senior VP Christian Schneider berichtet in seiner Funktion an CEO Christian Böing. (Foto: Strato AG)

Der 31-jährige Wirtschaftsinformatiker stand zuletzt in den Diensten der Acanto GmbH und arbeitete für Marken wie Daimler und Volkswagen. »Open-Source-Software wie ‚OpenStack‘ oder ‚Docker‘ verändern den Hostingmarkt und bringen neue Produkte hervor. Ich freue mich sehr, wieder an der Quelle anpacken zu können«, freut sich Schneider auf seine neue Aufgabe. »Christian Schneider hat als Strato-Urgestein vor vielen Jahren hier seine Ausbildung absolviert, nebenbei studiert und noch vor zwei Jahren das Produktmanagement als Abteilungsleiter verantwortet«, erläutert Strato-CEO Christian Böing. »Ich freue mich außerordentlich, dass er nun in einer neuen Rolle zurück ist«.