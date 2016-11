Also ausgezeichnet (v.l.): Mitel-CEO Rich McBee, ALSO Deutschland Leiter UCC Karl-Heinz Schoo und Mitel Executive Vice President Graham Bevington (Foto: Also Deutschland)

Anwesend waren zur Preisverleihung in Paris neben dem Mitel-Management und der Global User Group auch die Top 50 EMEA Vertriebspartner des Telekommunikationsanbieters. Insgesamt waren zudem über 400 Mitel-Partner an den zwei Veranstaltungstagen vor Ort. Sie erhielten exklusive Informationen zur weiteren Produkt- und Unternehmensstrategie sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Zu den Highlights der Veranstaltung zählt, neben den Präsentationen und Workshops für die aus Europa, USA, Kanada und Neuseeland angereisten Teilnehmer, die Preisverleihung durch das Mitel Top Management. Insgesamt gingen drei Preise an deutsche Unternehmen. »Wir freuen uns sehr darüber, dass Mitel mit dem Award den Einsatz des Also-Teams honoriert. Wir hoffen auf eine weiterhin gute und fruchtbare Zusammenarbeit«, freute sich Karl Heinz Schoo, Leiter der Geschäftseinheit UCC bei Also Deutschland.