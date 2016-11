(Foto: Fotolia/Foto Edhar)

TK-Distributor Brodos Brodos bietet seinen Händlern neue eine Schulungsreihe unter dem Motto »Handel schult den Handel« an. In den einzelnen Workshops werden die Teilnehmer in den Bereichen »Verkaufen in der Praxis« und »Verkauf im Fachhandel« geschult. Die Schulungen übernimmt ein professioneller Verkaufstrainer. Die erste Schulung »Verkauf im Fachhandel« startet am 28. November und richtet sich an alle neuen Verkäufer und an solche, die ihr Wissen auffrischen wollen. Im ersten Seminar stehen auch die Cross Selling-Möglichkeiten des Brodos.net-Kiosksystems im Mittelpunkt.

Das zweite Seminar »Verkauf in der Praxis live erleben«, das am 5.Dezember in Berlin stattfindet, richtet sich an alle Händler, die ihre verkäuferischen Fähigkeiten verbessern wollen. In dem praxisorientierten Workshop besuchen die Teilnehmer in Teams auch Shops aus der Telekommunikation und anderen Branchen. In der anschließenden Auswertung diskutieren die Teilnehmer und entwickeln einen Aktionsplan. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Reseller unter www.brodos.de .