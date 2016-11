(Foto: LKA Baden Würtemberg)

Schätzungsweise zwei Millionen CDs, DVDs und Schallplatten sind bei Durchsuchungen im Raum Esslingen in Baden Württemberg sowie in Polen sichergestellt worden. Die illegal hergestellten Tonträger bekannter Künstler und Bands wie beispielsweise den Beatles, Rolling Stones oder LED Zeppelin haben nach Angaben von Experten einen Millionenschaden verursacht. Der mutmaßliche Täter, ein 60-jähriger Deutscher, sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft.

Nach ersten Hinweisen einer Rechtsanwaltskanzlei leiteten die Behörden gegen Ende 2015 ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten ein. Den Fall übernahm schließlich das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart. Im Januar 2016 wurden die Räumlichkeiten des Mannes durchsucht und etwa 3.000 Kartons mit illegal hergestellten CDs, DVDs und Vinyl-Schallplatten samt passenden Covers und Booklets gefunden. Bei weiteren Durchsuchungen von Lagerhallen im Bereich Schwäbisch Hall und Göppingen sowie Presswerken in Deutschland und Polen konnten mit Unterstützung der polnischen Strafverfolgungsbehörden weitere große Mengen an Raubkopien konfisziert werden. Insgesamt stellte das LKA rund 8.000 Kartons mit rund zwei Millionen illegalen Tonträgern und Covern sicher. Ob der Mann Einzeltäter wird noch ermittelt.