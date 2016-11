(Foto: LG)

Die CES 2017, die jährlich größte Technologiemesse für Konsumenten, steht kurz bevor und auch in diesem Jahr wurden die innovativsten Produkte der Branche mit den »CES 2017 Innovation Awards« von der Consumer Technology Association (CTA) ausgezeichnet. Zu den Abräumern gehört LG. Das Unternehmen erhielt 21 Awards für seine technischen und gestalterischen Innovationen.

Zu den Preisträgern gehören das LG Signature Produktportfolio, die OLED-TVs des Unternehmens sowie das Multimedia Smartphone »LG V20«. Die LG OLED-TVs wurden dabei bereits zum fünften Mal in Folge gekürt. In diesem Jahr erhielt LG Auszeichnungen in elf verschiedenen Kategorien: Haushaltsgeräte, Heim-Audio- und Video-Komponenten und -Zubehör, Mobiltelefone, Mobiltelefonzubehör, Videobildschirme, Smart Home, Kopfhörer, »Tech for a Better World«, ökologisches Design und nachhaltige Technologien, tragbare Mediengeräte sowie Computerzubehör.

Die CES 2017 ist die 50ste Ausgabe der weltweit größten Technologiemesse. LG und sein Tochterunternehmen Zenith nehmen seit der ersten Ausgabe 1967 an der Veranstaltung teil. Die Gewinnerprodukte werden auf der CES 2017 in Las Vegas vom 5. bis 8. Januar 2017 zu sehen sein.