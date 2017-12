Sebastian Paul, Business Development Manager bei MTI (Foto: MTI)

MTI Technology baut seine Stabsstellen in Deutschland aus und nimmt Sebastian Paul als neuen Business Development Manager an Bord. Mit seiner langjährigen Erfahrung zeichnet der IT-Systemkaufmann für die Stärkung des Kerngeschäfts und die Etablierung neuer Services bei dem Systemhaus verantwortlich. Er berichtet direkt an Jürgen Peter, Sales Manager Germany bei MTI. Vor seinem Wechsel zu dem IT-Dienstleister war Paul von 2014 bis 2017 Business Development Manager Virtualization bei Tech Data AS und von 2011 bis 2014 Sales Consultant bei Unilab Systems. Der Sportler und Motorradfahrer führt seine neuen Aufgaben hauptsächlich von der MIT-Zentrale in Wiesbaden aus.

»Neben dem klassischen Systemgeschäft sind es heute hauptsächlich Services, die unsere Kunden erwarten. Der Ausbau dieser Dienstleistungen orientiert sich an neuen Technologien ebenso wie an den Anforderungen aus dem Markt. Beides gilt es zu konsolidieren und in kundenorientierte Services zu verpacken. Wir freuen uns sehr, einen so kompetenten und erfahrenen Business-Development-Experten in unserem Team zu begrüßen«, erklärt Jürgen Peter.