Die CEBIT 2018 zeigt Anwendungen für das Digital Office (Foto: Deutsche Messe)

Unter dem Motto »Work smarter, not harder« dreht sich auf der kommenden CEBIT alles um den Arbeitsplatz der Zukunft. In den Hallen 14 bis 17 finden IT-Professionals und Entscheider aus Unternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was für die Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung notwendig ist – von Data Management und Cloud Applications über Customer Centricity bis zum Workplace 4.0.

Zwei Bühnen in den Hallen 14/15 und 17 informieren darüber, wie neue Office-Konzepte die Voraussetzungen für die Digitalisierung vieler Geschäftsprozesse schaffen. Am Mittwoch, 13. Juni, steht unter anderem der »CEBIT Digital Office Summit« auf dem Programm. Schon jetzt lässt sich der Workflow von Dokumenten per Mobilgerät steuern und überwachen, beginnend mit dem Scanvorgang per Smartphone-Cam über die Freigabe durch den Verantwortlichen bis zur Einbindung in die gewünschten Anwendungen oder Prozesse. Smart Data heißt die Zauberformel, die eine eindeutige Klassifizierung von Dokumenten und deren Zuordnung zu Geschäftsvorfällen erlaubt.

Erstmals durchgeführte Zielgruppentage und die bekannten Guided Tours führen Besucher zielgerichtet zu den für sie passenden Lösungen. Themen sind hier unter anderem Digitalisierung des Personalwesens, Marketing 5.0 und Easy Finance.

Das neue CEBIT-Konzept mit einem Dreiklang aus Messe, Konferenz und Networking-Event (CRN berichtete ) macht die Messe auch für Unternehmen wie Matrix42 wieder interessant. Der Anbieter von Workspace Management Software hatte 2017 pausiert, will aber 2018 wieder auf der CEBIT präsent sein. »Das kompakte Konzept mit dem Fokus auf die Digitalisierung hat uns überzeugt. Als deutscher Softwarehersteller freuen wir uns auf die neue CEBIT. Wir kommen gerne mit unseren Partnern unter dem Motto ‚Simplify Digital Work‘ gemeinsam nach Hannover«, betont Jörg Petzhold, Vice President Marketing.