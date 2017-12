Peter Prahl, Channel-Chef von AWS (Foto: AWS)

AWS hat ein Channelprogramm, das sich im Wesentlichen an zwei Arten von Partnern richtet. Die erste Sorte nennt das Unternehmen »Consulting Partner«. »Dahinter verbergen sich eine ganze Reihe von ähnlichen Partnern wie Systemhäuser, Systemintegratoren und Managed Service Provider«, erklärt Channel-Chef Peter Prahl. »An die richtet sich unser Consulting-Partnerprogramm.« Das Business dieser Partner fuße auf vier Säulen: Beratungsdienstleistung, Systemintegration und Managed Services. Die vierte optionale Komponente, von der aber viele Partner Gebrauch machten, sei, als Reseller aufzutreten. »Wir statten diese Partner dann mit einem Vertragswerk aus, das sie in die Lage versetzt, AWS-Services wiederzuverkaufen und dann alle Leistungen für den Kunden aus einer Hand anzubieten«, so Prahl weiter.

Darunter gebe es viele Cloud-Native-Partner. Das seien Partner, die traditionell sehr eng mit AWS zusammenarbeiten und tief in der Materie drinstecken und den rollenden Cloud-Zug genutzt haben, um sich früh im Markt zu positionieren. »Wir haben kürzlich strategische Partnerschaften bekanntgegeben wie etwa mit Arvato. Die investieren in eine AWS Business Group. Dort werden wir gemeinsam 500 Leute in zwei Jahren einsetzen, um spezifisch das Mittelstandsbusiness voranzutreiben. Ein anderes Announcement betrifft die Partnerschaft mit Itelligence, um den ›SAP auf AWS‹-Bereich auszubauen«, berichtet Prahl.

Das zweite Partner-Standbein sind nach Prahls Worten die Technologiepartner wie die ISVs, also die Softwarehersteller. »Unser Marketplace ist ein Instrument für die ISV-Partner, um einen weiteren Channel aufzumachen und dort dann ihre Lösung auf AWS ausrollen zu lassen, ohne dass sie eine komplexe Installation für den Kunden vor der Brust haben.« Neben dem reinen Enabling für die Cloud sei AWS oftmals auch als Beratungs-Partner gefordert, um zu beantworten, wie sich ein Partner transformieren kann – insbesondere wenn er einen klassischen Hintergrund hat.